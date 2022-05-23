دعوة لإقامة تكتل اقتصادي عربي لمواجهة مشكلات التجارة العالمية

وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن أهمية المنتدى تنبثق من الحاجة لوضع آليات رصينة من العمل العربي المشترك، والتعاون في المجال الاقتصادي العربي، خاصة في التجارة البينية مع الأخذ في الاعتبار على الحاجة البالغة لإقامة التكتلات الاقتصادية الإقليمية للتعامل مع الكيانات العملاقة والمؤسسات الدولية واقتصادات الدول الكبرى دون أن تؤدي هذه التكتلات إلى التأثير على سياسات الدول وحريات وفرص نمو اقتصاداتها.