دعوة لإقامة تكتل اقتصادي عربي لمواجهة مشكلات التجارة العالمية

أكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني حاجة الدول العربية المصيرية للتوجه الحازم لإقامة تكتل اقتصادي عربي حقيقي وفعال، لضمان مستقبل آمن وزاهر لشعوبها، في ظل الارتباك الحالي في التجارة الدولية جراء أزمة سلاسل التوريد والمشكلات الاقتصادية والسياسية الأخرى.
ونبه الدكتور القحطاني في كلمته أمام منتدى التكامل الاقتصادي العربي الذي انطلقت فعالياته اليوم بالقاهرة بتنظيم مشترك بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية والبرلمان العربي بحضور عدد من الوزراء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي العربي وخاصة التجارة البينية، داعيًا إلى وضع التشريعات اللازمة لتجسير الفجوات الاقتصادية بين الدول العربية وتحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي.
وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن أهمية المنتدى تنبثق من الحاجة لوضع آليات رصينة من العمل العربي المشترك، والتعاون في المجال الاقتصادي العربي، خاصة في التجارة البينية مع الأخذ في الاعتبار على الحاجة البالغة لإقامة التكتلات الاقتصادية الإقليمية للتعامل مع الكيانات العملاقة والمؤسسات الدولية واقتصادات الدول الكبرى دون أن تؤدي هذه التكتلات إلى التأثير على سياسات الدول وحريات وفرص نمو اقتصاداتها.