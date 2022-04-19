دعوة للمصانع.. "المشتريات الحكومية" تُصدر القائمة الإلزامية لمنتجات الأثاث

وتُعد هذه القائمة الإلزامية لمنتجات الأثاث القائمة الثامنة التي تصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ حيث دعت الهيئةُ المصانعَ الوطنية المتخصصة في الأثاث، إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة، إذا كانت مطابقة للمعايير والمواصفات التي حددتها الهيئة؛ وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة؛ حيث تعمل على إصدار وتحديث القوائم بشكل دوري بناء على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة، بالإضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إصدار قوائم إلزامية لها.