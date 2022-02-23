"دهانات الجزيرة" تشارك في "المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول" وتعرض مساهماتها صناعياً وإنشائياً

تشارك " دهانات الجزيرة "، الشركة السعودية الرائدة في مجال الدهانات، والألوان، والحلول الإنشائية، في " المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول" (IPTC)، الذي يقام حالياً بالمملكة العربية السعودية، وينهي أعماله اليوم 23 فبراير 2022، في " مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض" بمدينة الرياض.

وتأتي مشاركة شركة "دهانات الجزيرة" في هذا المؤتمر من منطلق اهتمامها بعرض مساهماتها المتعلقة بالجوانب الصناعية والإنشائية لزوّار المؤتمر، وتوظيف خبراتها وخلاصة أبحاثها لتطوير هذا المجال بالتعاون مع الأطراف الأخرى المشاركة في المؤتمر.

تأسس المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول في عام 2005، وهو الحدث الفني الرائد متعدد التخصصات في نصف الكرة الشرقي. يتناول نطاق برنامج المؤتمر والأنشطة الصناعية المرتبطة به التكنولوجيا وقضايا الصناعة ذات الصلة التي تتحدى المتخصصين في الصناعة والإدارة في جميع أنحاء العالم.

وقد أتاح المؤتمر الفرصة لوزراء الطاقة الإقليميين، وقادة الصناعة، والممثلين الحكوميين لمناقشة وتبادل وجهات نظرهم حول موضوعات واتجاهات الصناعة، وتبادل الخبرات والتجارب، وتقديم أحدث التقنيات والابتكارات، وتحفيز المزيد من البحث عن الأنشطة التكنولوجية والتجارية.