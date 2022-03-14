١١٠ دولارات.. أسعار النفط تتراجع على وقع تصريحات الرئيس الأوكراني

وأكد كبير مستشاري "زيلينسكي"، أنه يتم إجراء محادثات مستمرة مع الجانب الروسي عبر تقنية الفيديو؛ بينما تَواصل الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" مع نظيريه الفرنسي والألماني بعد أن تَحَدَّثَا مع "زيلينسكي".