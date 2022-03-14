١١٠ دولارات.. أسعار النفط تتراجع على وقع تصريحات الرئيس الأوكراني

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، بعدما صرح الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، بأن المحادثات مع الجانب الروسي حققت تطورات ملموسة.
وأكد كبير مستشاري "زيلينسكي"، أنه يتم إجراء محادثات مستمرة مع الجانب الروسي عبر تقنية الفيديو؛ بينما تَواصل الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" مع نظيريه الفرنسي والألماني بعد أن تَحَدَّثَا مع "زيلينسكي".
كما تثير زيادة الإصابات بفيروس "كورونا" في الصين، مخاوف حول الطلب على النفط.
فيما يعمل كبار مستشاري الرئيس "جو بايدن" على زيادة الضغط على الصين لفرض العقوبات التي تُطَبّقها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون والآسيويون على الاقتصاد الروسي.
وأعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي "جيك سوليفان" سيلتقي في روما اليوم الاثنين مع كبير الدبلوماسيين الصينيين.
وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 2.1% إلى 110.30 دولارات للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل 2.44% مسجلة 106.66 دولارات للبرميل.