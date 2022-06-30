رعب الركود يضرب بقوة.. "أسوأ هبوط ربعي للأسهم الأوروبية في عامين"

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، في طريقها لتسجيل أسوأ ربع لها منذ الهبوط الكبير الذي شهدته إبان وباء كوفيد-19 في أوائل 2020؛ وذلك مع تنامي قلق المستثمرين من حدوث ركود عالمي، في أعقاب إجراءات متشددة للبنوك المركزية لترويض التضخم المتصاعد.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4% بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، مع هبوط مؤشر كاك 40 الفرنسي 2% بعدما كشفت بيانات رسمية أولية ارتفاع التضخم أكثر من الشهر السابق إلى مستوى قياسي بلغ 6.5%.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 لليوم الثاني على التوالي بعد أن قال رؤساء البنوك المركزية العالمية إن الإجراءات اللازمة لخفض التضخم المرتفع حول العالم ستكون مؤلمة وقد تؤدي إلى انهيار النمو.
وقادت القطاعات المرتبطة بالاقتصاد موجة التراجع في التعاملات المبكرة مع انخفاض مؤشري الموارد الأساسية والسيارات بين 1.9% و2.1%، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية".
وعلى المستوى الفردي، تراجع سهم يونيبر 17.5% بعد أن سحبت شركة المرافق الألمانية توقعاتها للسنة المالية 2022 بسبب قيود إمدادات الغاز من شركة غازبروم الروسية.
وكان مكتب الإحصاء الألماني قد قال أمس: إن أسعار المستهلكين في البلاد ارتفعت 8.2% على أساس سنوي بعد زيادة بلغت 8.7% في مايو.
وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يرتفع التضخم في يونيو إلى 8.8%.. وأسعار الطاقة في ألمانيا أعلى بنسبة 38% في يونيو عن مستوياتها قبل عام، مدفوعة بالحرب في أوكرانيا واستمرار اختناقات سلاسل التوريد.