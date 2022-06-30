رعب الركود يضرب بقوة.. "أسوأ هبوط ربعي للأسهم الأوروبية في عامين"

وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يرتفع التضخم في يونيو إلى 8.8%.. وأسعار الطاقة في ألمانيا أعلى بنسبة 38% في يونيو عن مستوياتها قبل عام، مدفوعة بالحرب في أوكرانيا واستمرار اختناقات سلاسل التوريد.