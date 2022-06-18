رغم العقوبات.. الهند تزيد مشترياتها من النفط الروسي 31 ضعفاً والفحم 6 أضعاف

وأفادت بيانات حكومية هندية غير منشورة، نقلت فحواها "رويترز"، بأن مشتريات الهند من الفحم والمنتجات ذات الصلة، قفزت أكثر من ستة أضعاف في 20 يومًا، حتى الأربعاء الماضي، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام لتصل إلى 331.17 مليون دولار.