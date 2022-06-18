رغم العقوبات.. الهند تزيد مشترياتها من النفط الروسي 31 ضعفاً والفحم 6 أضعاف

ارتفعت مشتريات الهند من النفط والفحم الروسيين في الأسابيع الأخيرة على الرغم من العقوبات العالمية على موسكو، حيث يقدم التجار خصومات تصل إلى 30 في المئة، وفقًا لمصدرين تجاريين وبيانات جمعتها ونشرتها "رويترز"، اليوم (السبت).
وأفادت بيانات حكومية هندية غير منشورة، نقلت فحواها "رويترز"، بأن مشتريات الهند من الفحم والمنتجات ذات الصلة، قفزت أكثر من ستة أضعاف في 20 يومًا، حتى الأربعاء الماضي، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام لتصل إلى 331.17 مليون دولار.
وأظهرت البيانات أن المصافي الهندية استحوذت على النفط الروسي الرخيص الذي تتجنبه الدول الغربية، وأن قيمة تجارة النفط الهندية مع روسيا في 20 يومًا قفزت أكثر من 31 ضعفًا إلى 2.22 مليار دولار.
ومع تجنب المستوردين الأوروبيين التجارة مع موسكو، بدأ الهنود في شراء كميات ضخمة من الفحم الروسي على الرغم من ارتفاع تكاليف الشحن.
وامتنعت الهند عن إدانة روسيا، التي تربطها بها علاقات سياسية وأمنية طويلة الأمد، بينما دعت إلى إنهاء العنف في أوكرانيا.
وتدافع نيودلهي عن مشترياتها من السلع الروسية كجزء من محاولة لتنويع الإمدادات، وتعتبر أن التوقف المفاجئ من شأنه أن يرفع الأسعار العالمية ويضر المستهلكين.