رغم بطء الوتيرة.. القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة يواصل نموه القوي

وتأرجح مؤشر التوظيف الفرعي إلى النمو في أبريل بعد انخفاض طفيف إلى ما دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش في مارس، في حين كان النمو الأسرع وتيرة في عشرة أشهر، إلا أنه كان هامشياً.