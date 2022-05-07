رغم تداعيات الحرب .. دول زراعية كبرى تتعهد بضمان الأمن الغذائي

وتعتمد العديد من الدول خاصة في القارة الأفريقية على واردات المواد الغذائية من أوكرانيا التي كانت تصدر قبل الحرب 4.5 مليون طن من الإنتاج الزراعي شهريًّا؛ أي 12 في المائة من القمح و15 في المائة من الذرة و50 في المائة من زيت دوار الشمس على الصعيد العالمي.