رغم تراجع أسعار النفط اليوم.. "برنت" ما زال فوق الـ 100 دولار

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، اليوم الإثنين، عقب انخفاض أسبوعي ثانٍ على التوالي بعد أن أعلنت دول خططاً لسحب كميات قياسية من الخام والمنتجات النفطية من مخزوناتها الإستراتيجية، ومع استمرار عمليات الإغلاق في الصين.