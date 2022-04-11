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رغم تراجع أسعار النفط اليوم.. "برنت" ما زال فوق الـ 100 دولار
بعد أن أعلنت دول خططاً لسحب كميات قياسية من الخام من مخزونها
تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، اليوم الإثنين، عقب انخفاض أسبوعي ثانٍ على التوالي بعد أن أعلنت دول خططاً لسحب كميات قياسية من الخام والمنتجات النفطية من مخزوناتها الإستراتيجية، ومع استمرار عمليات الإغلاق في الصين.
وهبط خام برنت 2.05 دولار أو 2.0 بالمئة إلى 100.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:20 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.17 دولار أو 2.2 بالمئة إلى 96.09 دولار.
ووفق رويترز، تراجع خام برنت الأسبوع الماضي 1.5 في المئة بينما نزل النفط الأمريكي واحداً بالمئة، وتعرّض الخامان القياسيان على مدى الأسابيع الماضية لأشد حالات التقلب منذ يونيو 2020.