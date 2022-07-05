رغم مخاوف الركود.. أسعار النفط تواصل ارتفاعها وبرنت قرب مستوى 115 دولاراً

غطت مخاوف الإمدادات المدفوعة بتراجع إنتاج "أوبك" والاضطرابات في ليبيا والعقوبات ضد روسيا على القلق حيال ركود عالمي يخفّض الطلب على الخام لتواصل أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت، أكثر من دولار إلى 114.68 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي، 3 دولارات إلى 111.43 دولار للبرميل.
وكانت عقود خام برنت قد أنهت جلسة التداول، أمس الإثنين، مرتفعة 1.87 دولار، أو 1.68%، لتسجل عند التسوية 113.5 دولار للبرميل بعد أن كانت قد هبطت أكثر من دولار في التعاملات المبكرة.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.23 دولار، أو 2.06%، لتغلق عند 110.66 دولار للبرميل في تعاملات ضعيفة أثناء عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة.
ووفق رويترز، فإن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لم تحقق هدفها لزيادة الإنتاج في يونيو.
وفي ليبيا، العضو بمنظمة أوبك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة في ميناءي السدرة وراس لانوف وحقل الفيل النفطي، مشيرة إلى أن إنتاج النفط انخفض بمقدار 865 ألف برميل يومياً.
من ناحية أخرى، تضرر إنتاج الإكوادور، وهي عضو آخر في "أوبك"، من جرّاء اضطرابات، بينما قد يؤدي إضراب في النرويج إلى خفض الإمدادات هذا الأسبوع.