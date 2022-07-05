رغم مخاوف الركود.. أسعار النفط تواصل ارتفاعها وبرنت قرب مستوى 115 دولاراً

وكانت عقود خام برنت قد أنهت جلسة التداول، أمس الإثنين، مرتفعة 1.87 دولار، أو 1.68%، لتسجل عند التسوية 113.5 دولار للبرميل بعد أن كانت قد هبطت أكثر من دولار في التعاملات المبكرة.