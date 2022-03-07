رقم تاريخي.. سعر الغاز في البورصة الأوروبية يتجاوز 3000 دولار لكل ألف م3

وتضخ روسيا نحو ثلث الغاز الأوروبي، وتشير أحدث الأرقام إلى أن الواردات زادت منذ غزوها لأوكرانيا، مع ارتفاع الأسعار؛ لتصبح هي التجارة الأكثر ربحية.. ويرى المحللون -وفق مصادر إخبارية متنوعة- أنه لا توجد بدائل سريعة للطاقة الروسية.