رقم تاريخي.. سعر الغاز في البورصة الأوروبية يتجاوز 3000 دولار لكل ألف م3

حطم سعر الغاز في أوروبا عند افتتاح التداولات رقمًا قياسيًّا تاريخيًّا؛ حيث تجاوز 3000 دولار لكل 1000 متر مكعب.
وتجاوز سعر الغاز في البورصة في أوروبا خلال تداول اليوم 2600 دولار لكل 1000 متر مكعب؛ وفقًا لبورصة لندن ICE.
وبحسب "روسيا اليوم" ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أبريل في مركز TTF في هولندا إلى 2610.7 دولارات لكل 1000 متر مكعب.
وتضخ روسيا نحو ثلث الغاز الأوروبي، وتشير أحدث الأرقام إلى أن الواردات زادت منذ غزوها لأوكرانيا، مع ارتفاع الأسعار؛ لتصبح هي التجارة الأكثر ربحية.. ويرى المحللون -وفق مصادر إخبارية متنوعة- أنه لا توجد بدائل سريعة للطاقة الروسية.