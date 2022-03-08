رقم قياسي من 14 عاماً.. ارتفاع كبير لأسعار البنزين في أمريكا

وترتفع أسعار البنزين، مع استمرار روسيا في غزو أوكرانيا، بوتيرة أسرع مما كانت عليه منذ أن ضرب إعصار كاترينا منصات النفط والمصافي في ساحل الخليج الأمريكي في عام 2005.