أعمال

زيارة الأمير محمد بن سلمان تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين نموًا كبيرًا

خلال 41 عامًا .. 37 مشروعًا تنمويًا في 6 مجالات أسهمت بها السعودية في دعم الاقتصاد التركي