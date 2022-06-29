"زين السعودية" تستكمل استعداداتها لتقديم أفضل الخدمات للحجاج وبأعلى طاقة استيعابية

وكانت استعدادات "زين السعودية" لموسم الحج للعام الحالي، محور الزيارة التي قام بها محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات د. محمد بن سعود التميمي على رأس وفد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى مقر شركة "زين السعودية" في المشاعر المقدسة، حيث اطَلع د.التميمي على استعدادات "زين السعودية" والتجربة المتطورة التي تحرص على توفيرها لحجاج بيت الله الحرام.