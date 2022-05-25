"زين السعودية" تعزز شراكاتها الاستراتيجية لدعم التحوّل الرقمي في المملكة

ووفرت "سحابة زين"، بالتعاون مع شركة SpeechLogix، خدمة Zain Calls كخدمة لحلول الاتصالات لتكون الشركة الوحيدة في المملكة التي توفر هذه المنصة بالاعتماد على سحابة محلية بالكامل. ومن خلال شراكتها مع شركة Hikvision، قدمت أيضًا خدمة المراقبة بالفيديو التي تتخطّى حدود المراقبة إلى التحليل المرئي والحلول الذكية من خلال منصة واحدة قادرة على الربط بين مواقع جغرافية متعددة. كما تحالفت "سحابة زين" مع شركة Veritas لتوفير خدمة النسخ الاحتياطي السحابي الموثوقة "BaaS" باستخدام NetBackup كحل للنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات كخدمة تمنح أقسام تكنولوجيا المعلومات في الشركات طريقة بسيطة وفعالة لضمان سلامة وتوافر بياناتها.