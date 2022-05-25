"زين السعودية" تعزز شراكاتها الاستراتيجية لدعم التحوّل الرقمي في المملكة

شاركت "زين السعودية" كراعٍ رقمي في المعرض السعودي الدولي للذكاء الاصطناعي وتقنيات السحابة Ai/Cloud Expo الذي استضافته العاصمة الرياض بين 22 و24 مايو 2022م.
وانعقد المعرض في دورته الحالية بعنوان "عالم البيانات الثوري"، وشكلت مشاركة "زين السعودية" في هذا الحدث منصة لاستعراض أحدث منتجاتها وخدماتها الرقمية والسحابية ذات التصنيف "ج"، الأعلى لخدمات الحوسبة السحابية في المملكة، واستعراض استراتيجيتها القائمة على الاستثمارات النوعية في الابتكار والتحديث ومواكبة الجيل المقبل من الحلول التقنية، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والواقعين الافتراضي والمعزز وإنترنت الأشياء، والمدعومة بشبكتها المتقدمة للجيل الخامس "5G".
وتخلل مشاركة "زين السعودية" عرض مفصّل حول "الذكاء الاصطناعي ما بين الواقع والتطبيق"، الذي تطرق إلى منهجية بناء نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وصيانتها بغرض الحفاظ على أعلى قيمة أداء ممكنة. كما استعرض بعض حالات استخدام المدن الذكية والصناعات المتقدمة ودور الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في دعم تقديم حالات استخدام عصرية ومبتكرة.
الجدير بالذكر أن "زين السعودية" عززت مؤخرًا محفظة "سحابة زين" بـ6 خدمات ومنتجات جديدة؛ فقدمت خدمة Cloud SD-WAN، بالشراكة مع شركة Fortinet العالمية، التي تتيح للعملاء تشغيل تطبيقاتهم بأمان وأداء وموثوقية، وتحديدًا للمؤسسات التي تمتلك أعمالًا في قطاعات متعددة وفروعًا منتشرة في مناطق مختلفة.
ووفرت "سحابة زين"، بالتعاون مع شركة SpeechLogix، خدمة Zain Calls كخدمة لحلول الاتصالات لتكون الشركة الوحيدة في المملكة التي توفر هذه المنصة بالاعتماد على سحابة محلية بالكامل. ومن خلال شراكتها مع شركة Hikvision، قدمت أيضًا خدمة المراقبة بالفيديو التي تتخطّى حدود المراقبة إلى التحليل المرئي والحلول الذكية من خلال منصة واحدة قادرة على الربط بين مواقع جغرافية متعددة. كما تحالفت "سحابة زين" مع شركة Veritas لتوفير خدمة النسخ الاحتياطي السحابي الموثوقة "BaaS" باستخدام NetBackup كحل للنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات كخدمة تمنح أقسام تكنولوجيا المعلومات في الشركات طريقة بسيطة وفعالة لضمان سلامة وتوافر بياناتها.
وكانت طرحت خدمة Red Hat Enterprise Linux لمشتركيها بهدف توفير بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا لتحديث الأعمال، وأيضًا تزويد المشتركين بمنصة قوية وموثوقة قادرة على نشر البنى السحابية لدعم متطلبات الأعمال الحالية والمستقبلية بما يخدم التحوّل الرقمي للمؤسسات.
كما أبرمت "سحابة زين" اتفاقية مع شركة WakeCap لتقديم الجيل المقبل من حلول إنترنت الأشياء لتمكين إعداد تقارير دقيقة ومتناسقة حول إجراءات إدارة المشروع، وكذلك سلامة العمال في المواقع الصناعية والبناء.