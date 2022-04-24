"سابك" تحرز 5 من جوائز "أديسون أووردز 2022" للسنة الثانية على التوالي

ويعكس فوز "سابك" في أربع فئات مختلفة تنوع الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركة، حيث فازت بالجائزة الفضية في فئة الديناميكا الحرارية عن تقديمها غطاء البطارية البلاستيكي الحراري المقاوم للحريق، الذي يوفر حماية معززة من الحرائق لغطاء بطاريات السيارات الهجينة القابلة للشحن (pHEV)، وتُعد هذه أول تقنية في العالم تستهدف مواجهة أحد أهم التحديات في صناعة السيارات، وفي نفس الفئة، فازت بجائزة برونزية عن مُركّباتها الحرارية ثيرموكومب (LNP™ THERMOCOMP™) المستخدمة لتحسين أداء وحدات الرادار ذات الموجات الملليمترية (mmWave) والترددات العالية (أعلى من 75 جيجاهيرتز)، المستخدمة في تقنيات النظم المتقدمة ومساعدة السائقين (ADAS)، إذ أطلقت "سابك" مُنتجي (WFC06I) و(WFC06IXP) من فئة مُركّبات (LNP™ THERMOCOMP™) لاستخدامها في صنع الأغطية الخلفية والأمامية من هذه الوحدات التي تنتمي إلى الجيل الجديد من وحدات الرادار.