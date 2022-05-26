"سابك" ترعى "مؤتمر جيبكا للبلاستيك" بالرياض

وأضاف: "نؤمن في "سابك" بأن الابتكار هو الطريق الأمثل نحو مستقبل أكثر استدامة، وبالتالي فإن التزامنا بالابتكار هو السبيل لدفع عجلة التقدم في تطوير المنتجات والعمليات ونماذج الأعمال المستدامة، كما أنه يعزز إسهاماتنا في مجابهة أصعب التحديات التي تواجه المجتمعات وتوفير حلول مبتكرة، لاسيما فيما يتعلق بقضايا النفايات البلاستيكية، ويعد توسع استثماراتنا ومبادراتنا، كمبادرة "تروسيركل™"، برهانًا واضحًا على قدرتنا على الاحتفاظ بفوائد البلاستيك للمجتمعات وحماية كوكبنا في الوقت ذاته".