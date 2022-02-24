"سابك" تستعرض مبادرتها للمحتوى المحلي في "مؤتمر ستارت سمارت"

شاركت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في مؤتمر ستارت سمارت، الذي نظمه (منتدى MIT لريادة الأعمال) في المدينة المنورة خلال المدة من 21 إلى 23 فبراير 2022م برعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بوصفها شريكًا استراتيجيًا؛ حيث سلطت الضوء على أهدافها طويلة المدى التي تعمل على تنفيذها عبر مبادرتها (نساند™)، وإسهاماتها في تحقيق النجاح لأهداف رؤية المملكة 2030.

ووقّعت "سابك" على هامش المؤتمر اتفاقية مع الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة لدعم أهداف المحتوى المحلي بالمنطقة، وتوفير فرص وظيفية لشابات وشباب الوطن.

ووقّع الاتفاقية مع غرفة المدينة المنورة نيابة عن "سابك" مدير أعلى الشراكات الاستراتيجية وإدارة الأداء عبدالله الدامر، وتشمل الاتفاقية تنظيم منتديات التوظيف وورش العمل التي تهدف إلى إيجاد فرص وظيفية جديدة، كما ستقوم "سابك" بتضمين مبادرتها (نساند™) في برامج الغرفة حسب الحاجة، ومشاركة قاعدة بيانات شركائها لتمكينهم من المشاركة في المشاريع التجارية الجديدة المحتملة.

وتحدث الدامر في كلمته عن إسهامات مبادرة (نساند™) الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ودورها في تنمية القوى العاملة من خلال التدريب وريادة الأعمال، داعيًا رواد الأعمال الطموحين إلى التسجيل في المنصة الرقمية لبوابة الفرص (انتماء).

وقال نائب الرئيس للمحتوى المحلي وتطوير الأعمال في (سابك) عبدالله العريفي: "يسعدنا ويشرفنا أن نكون شريكًا إستراتيجيًا في هذا المؤتمر الذي يستهدف الشركات الناشئة، خاصة أن مبادرتنا (نساند™) تسعى إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبدأ نشاطها مستندةً إلى أفكارها المبتكرة، ونحن نتطلع إلى مواصلة دورنا كأحد عوامل التمكين الرئيسة لرؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز توطين المواد والخدمات وتوفير فرص الأعمال في مجال الصناعات التحويلية".

يذكر أن مؤتمر (ستارت سمارت) أتاح الفرصة لاستكشاف الشركات المحلية والعالمية الناشئة ذات الأفكار المبتكرة، ووفر منصة مكنت المشاركين من الالتقاء بالمستثمرين والحصول على رؤى ثاقبة حول بيئة ريادة الأعمال.