"سابك" تعلن النتائج المالية للربع الأول من عام 2022م

وعلى صعيد أبرز التطورات في هذا الربع، أعلنت "سابك" بدء تشغيل منشأة التصنيع العالمية ضمن مشروع تنمية ساحل الخليج الأمريكي في مقاطعة سان باتريشيو بولاية تكساس الأمريكية، كما أكملت الشركة استحواذها على حصة كلارينت البالغة 50% في شركة "ساينتيفيك ديزاين"، وهي شركة رائدة في مجال ترخيص التقنيات الصناعية عالية الأداء وتطوير الحفازات، وتسهم هذه الخطوة في فتح آفاق نمو جديدة لشركة "سابك" من خلال تعزيز قدرات الأداء العالي لأعمالها في مجال المنتجات المتخصصة.