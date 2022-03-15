ساب وكاوست تقدمان 1.1 مليون دولار لتمويل 11 شركة ناشئة في معرض "تقدّم"

اختتمت فعاليات المعرض السنوي لمسرعة الشركات الناشئة "تقدّم" الذي ترعاه جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) والبنك السعودي البريطاني (ساب)، بمشاركة 23 شركة ناشئة (8 محلية و 15 دولية)، و58 مؤسسًا ورائد أعمال من دفعة "تقدّم" لعام 2021 التي تعد أكثر دفعات مسرعة "تقدّم" تنوعًا حتى الآن، إذ ضمت أفضل الشركات الناشئة من منطقة الشرق الأوسط وخارجها، واستعرضت ابتكارات مؤثرة في مجال التقنيات المالية، والتجارة الإلكترونية، والصحة، والاستدامة وغيرها.
ويأتي المعرض في أعقاب برنامج مسرعة الشركات الناشئة "تقدّم"الذي يستمر ستة أشهر، برعاية ودعم من كاوست والبنك السعودي البريطاني ويهدف -وهو في عامه السادس- إلى تطوير مفاهيم رواد الأعمال من الجامعات السعودية وخارجها خلال المراحل المبكرة لمشروعاتهم، ودعمهم كي يتمكنوا من إنشاء شركات جديدة ذات إمكانات عالية.
وكان حدث هذا العام بعنوان "الانسجام مع الغد"، وتناول موضوع الفوضى في المشهد العالمي لريادة الأعمال وقدرة المؤسسين على تحويل هذه الفوضى إلى ابتكارات هادفة وواعدة يمكنها أن تغير العالم، وفي هذا السياق قال هتان أحمد، مدير مركز ريادة الأعمال في كاوست: "تقود المملكة العربية السعودية اليوم ابتكارات وريادة أعمال لا مثيل لها. وهو الذي أكده معرض "تقدّم" لهذا العام من خلال مستوى الإبداع والشغف والابتكارات المتميزة التي قدمتها الشركات المشاركة، هؤلاء المؤسسون هم المحرك للتغيير والتأثير في المنطقة والعالم".
وقدم المؤسسون ورواد الأعمال خلال الحدث عروضًا تقديمية عن مشروعاتهم مدتها ثلاث دقائق للمستثمرين والصحافة وقادة الأعمال الذين وجدوا حضوريًا أو بصورة افتراضية. وعقب انتهاء العروض التقديمية لمؤسسي الشركات الناشئة، تم اختيار 10 شركات ناشئة بوساطة لجنة التحكيم الدولية الخاصة بتقدّم والتي ضمت مستثمرين من شركات استثمارية مثل سوكنا فينتشرز (Sukna Ventures)، وفلك للأعمال والاستثمار، وهلا فينتشرز، حيث سيتم منح الشركات الناشئة الفائزة تمويلاً بقيمة 100,000 دولار.