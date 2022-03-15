ساب وكاوست تقدمان 1.1 مليون دولار لتمويل 11 شركة ناشئة في معرض "تقدّم"

وكان حدث هذا العام بعنوان "الانسجام مع الغد"، وتناول موضوع الفوضى في المشهد العالمي لريادة الأعمال وقدرة المؤسسين على تحويل هذه الفوضى إلى ابتكارات هادفة وواعدة يمكنها أن تغير العالم، وفي هذا السياق قال هتان أحمد، مدير مركز ريادة الأعمال في كاوست: "تقود المملكة العربية السعودية اليوم ابتكارات وريادة أعمال لا مثيل لها. وهو الذي أكده معرض "تقدّم" لهذا العام من خلال مستوى الإبداع والشغف والابتكارات المتميزة التي قدمتها الشركات المشاركة، هؤلاء المؤسسون هم المحرك للتغيير والتأثير في المنطقة والعالم".