"سالك" تختتم اجتماع مجموعة العمل الخليجية للأمن الغذائي في الرياض

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة "سالك"، المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح، إلى أن الاجتماع جاء بدعوة من شركة "سالك" خلال الاجتماع الاستثنائي لوكلاء الوزارات المعنية بالزراعة، الذي عُقد الشهر الماضي في مدينة الرياض. موضحًا أن هذا التوجه يمثل إرادة سياسية نابعة من الحاجة الملحة لوجود استراتيجية موحَّدة للأمن الغذائي، ويأتي انطلاقًا من نقاط القوة في دول الخليج.. مقدمًا شكره وتقديره لجميع الشركات المشاركة، ومستوى تمثيلها الذي انعكس على نوعية المداخلات وإثراء الحوار في الاجتماع.