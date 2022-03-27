"ساويرس": ما يحدث في السعودية أمر مثير.. الفرص هنا تصل بحدودها إلى السماء

وأضاف سميح ساويرس، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في الرياض، أنه من المثير أن جزءًا كبيرًا من العالم لا يعرف عن حجم الانفتاح في الأعمال في المملكة، والكل يتحدث عن دبي، ولكن لا أحد يتحدث عن جدة أو الرياض.