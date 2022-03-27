"ساويرس": ما يحدث في السعودية أمر مثير.. الفرص هنا تصل بحدودها إلى السماء

قال رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، اليوم الأحد: "ما يحدث في السعودية هو أمر مثير بشكل كبير، والفرص هنا تصل بحدودها إلى السماء".
وأضاف سميح ساويرس، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في الرياض، أنه من المثير أن جزءًا كبيرًا من العالم لا يعرف عن حجم الانفتاح في الأعمال في المملكة، والكل يتحدث عن دبي، ولكن لا أحد يتحدث عن جدة أو الرياض.
وتابع: "بالنسبة لي كرجل أعمال أدير أعمالًا هنا دعيني أقول إن إدارة الأعمال هنا في المملكة لا يختلف أبدًا عنها في الإمارات؛ إنها مسألة وقت فقط ليعرف الجميع بذلك، وأنا سعيد جدًا بأنني من أوائل رجال الأعمال الذين قدموا إلى السعودية".
يُذكر أنه وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC) في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض وفندق "ريتز كارلتون"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN).
ويتناول المؤتمر الذي انطلق تحت شعار "نعيد- نبتكر- نجدد" على مدى 4 أيام، عددًا من المواضيع التي تهدف إلى مساعدة رواد الأعمال على التوسع في أعمالهم في جميع أنحاء العالم، وإكسابهم المهارات اللازمة لمواجهة الأزمات وتعزيز مرونة ممارسة الأعمال؛ وذلك خلال أكثر من 100 جلسة نقاش يشارك فيها أكثر من 150 متحدثًا، وبحضور رواد أعمال ومستثمرين وخبراء وصناع قرار من 180 دولة.
ويُعنى المؤتمر الذي يعد الأكبر عالميًّا لبناء نظام عالمي موحد لريادة الأعمال، بتسليط الضوء على ريادة الأعمال والابتكار والفرص الاستثمارية، وتمكين صانعي سياسات الأعمال من الاستماع لرواد الأعمال ومعرفة التحديات التي تواجههم في سبيل وضع إجراءات أكثر مرونة، وتعزيز سهولة واستمرارية العمل الريادي.
كما يشكل المؤتمر منصة مفتوحة للشركات الناشئة؛ لتقديم أفكارها، إلى جانب إتاحة الفرصة لرواد الأعمال للالتقاء مع نظرائهم من أنحاء العالم والاستفادة من تجاربهم، والاستماع لأهم الخبراء العالميين في هذا المجال، وتسهيل عقد الصفقات بين المستثمرين الدوليين ونظرائهم المحليين.