سجلت نموًّا 75%.. الخطوط السعودية تنقل 5 ملايين ضيف خلال 2022م

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي، أن نتائج تقرير الأداء التشغيلي للربع الأول من العام الحالي إيجابية، وتُعد تتويجًا لجهود منسوبي "الخطوط السعودية" الذين أسهموا في وضع الخطط لعودة الأداء والعمليات التشغيلية بشكل تدريجي لما قبل الجائحة، ولم يدخروا وسعًا في تنفيذها على الوجه الأكمل، إلى جانب تقديم العديد من المبادرات المبتكرة التي كان لها دور في تعزيز تجربة السفر للضيوف.