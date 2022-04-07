سجل 102 دولار.. "برنت" يغادر أدنى مستوى في 3 أسابيع

ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الخميس، من أدنى مستوى في 3 أسابيع لامسته في الجلسة السابقة، بعد أن قالت دول كبرى مستهلكة إنها ستفرج عن كميات كبيرة من الاحتياطيات النفطية؛ بينما لا تزال المخاوف من شح المعروض تهيمن على توقعات السوق.