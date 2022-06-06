سعرٌ أعلى وطلبٌ أقل.. "سيتي بنك" يكشف توقعاته للنفط في 2022

ورفع "سيتي بنك" توقعاته لسعر خام برنت في الربع الثاني من 2022 بمقدار 14 دولارًا إلى 113 دولارًا للبرميل، ولسعره في الربعين الثالث والرابع بمقدار 12 دولارًا إلى 99 دولارًا و85 دولارًا للبرميل على الترتيب، وقدّر البنك أن يكون متوسط سعر البرميل في 2023 هو 75 دولارًا في زيادة عن التوقع السابق بمقدار 16 دولارًا.