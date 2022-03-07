سقوط ألماني.. أسهم أوروبا تغزل "قصة المخاطر" مع حظر النفط الروسي

انخفضت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في عام، اليوم الاثنين، مع بحث دول غربية لإمكانية فرض حظر على النفط الروسي؛ مما زاد احتمالات المخاطر التضخمية الأوسع نطاقًا، ومخاطر إبطاء النمو الاقتصادي؛ فيما بدا أن المؤشر القيادي في السوق الألمانية قد يؤكد السقوط في تيار نزولي.