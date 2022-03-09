"سلة خبز العالم" تدق جرس الإنذار.. أوكرانيا تحظر تصدير القمح

وقال رومان ليششينكو، وزير السياسات الزراعية والغذائية الأوكراني، في بيان نشر على موقع الحكومة على الإنترنت وصفحته على فيسبوك، إن حظر التصدير ضروري لمنع حدوث "أزمة إنسانية في أوكرانيا"، وتحقيق الاستقرار في السوق و"تلبية احتياجات السكان في المنتجات الغذائية الهامة"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".