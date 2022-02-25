سمية السليمان تشارك في الجلسات الافتتاحية لمؤتمر "عنان السماء" بجامعة الفيصل بالرياض

شاركت الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم الدكتورة سمية بن سليمان السليمان أمس، في الجلسات الافتتاحية لمؤتمر "عنان السماء"، الذي تحتضنه جامعة الفيصل بمدينة الرياض، خلال الفترة من 24 - 26 فبراير، بحضور عدد من مسؤولي القطاع الحكومي والخاص، بهدف تحفيز الشباب وتوعويتهم بمسؤولياتهم ودورهم في تحقيق "رؤية المملكة 2030".

وقدمت الدكتورة السليمان عرضاً حول لقطاع العمارة والتصميم ودور الهيئة في تنميته وتنظيمه ببرامجها ومبادراتها المتنوعة، ودورها في تطوير التعليم والتدريب في مجال الفنون والعمارة.

وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة أثناء حديثها المصاحب للعرض أن فنون العمارة والتصميم تعد تعبيراً إبداعياً يتمثل في البيئة المبنية على المنتجات والتواصل البصري، ويحمل قيمة جمالية عملية كبيرة.

وذكرت أن القطاع يشمل قطاع العمارة والتصميم الداخلي والتخطيط والتصميم الحضري، إضافة إلى عمارة البيئة والتصميم الجرافيكي والصناعي، وما يرتبط بهذه المجالات من مهن ومنتجات وأنشطة.

وأشارت السليمان إلى الرؤية والاستراتيجيات والدوافع التي دعت الهيئة للإعلان عن مشروع ميثاق الملك سلمان العمراني، الذي تم إطلاقه تجسيداً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومساهمته المباشرة في إيجاد رؤية جديدة للبيئة العمرانية في المملكة.

واستعرضت استراتيجية المربع التي أعدتها الهيئة لتكون تغيرّاً تجديدياً وحديثاً في المشهد العمراني وانطلاقة تعكس الطموحات الكبيرة للقطاع، بأن يكون ملتقى للثقافات والأعمال، من خلال تبادل المعرفة والخبرات لجميع الممارسين تحت سقف واحد.

وتحدثت الرئيس التنفيذي للهيئة عن "نجم الشمال" كرؤية لتحقيق التطلعات ودعم المواهب الوطنية في فنون العمارة والتصميم وتمكينهم، لجعل المملكة في طليعة المشهد الإبداعي العالمي.