سهيل المزروعي: الإمارات ملتزمة باتفاق "أوبك +" ولا نية لزيادة الإنتاج بشكل منفرد

وفي بيان نشرته السفارة الإماراتية في واشنطن على حسابها على تويتر، قال العتيبة: "لقد كانت الإمارات العربية المتحدة موردًا موثوقًا ومسؤولاً للطاقة للأسواق العالمية لأكثر من 50 عامًا، وتعتقد أن الاستقرار في أسواق الطاقة أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي".