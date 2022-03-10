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سهيل المزروعي: الإمارات ملتزمة باتفاق "أوبك +" ولا نية لزيادة الإنتاج بشكل منفرد

وزير الطاقة الإماراتي قال: تؤمن بالقيمة التي تقدمها المنظمة لسوق النفط العالمي
سهيل المزروعي: الإمارات ملتزمة باتفاق "أوبك +" ولا نية لزيادة الإنتاج بشكل منفرد

وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي

سبق
سبق

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، التزام بلاده باتفاق "أوبك +" وآليته الحالية لتعديل الإنتاج الشهري.

وقال سهيل المزروعي: إن دولة الإمارات "تؤمن بالقيمة التي تقدمها (أوبك +) لسوق النفط العالمي، حيث لا يوجد أي اتفاق لزيادة الإنتاج بشكل منفرد خارج اتفاق (أوبك +)، في ظل دعم الإمارات المتواصل لجهود التحالف النفطي والتزامها بهذا الاتفاق"، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

وكان السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، قد أكد أن الإمارات "مورد موثوق ومسؤول للطاقة للأسواق العالمية لأكثر من 5 عقود"، مشيرًا إلى أهمية الاستقرار في أسواق الطاقة للاقتصاد العالمي.

وفي بيان نشرته السفارة الإماراتية في واشنطن على حسابها على تويتر، قال العتيبة: "لقد كانت الإمارات العربية المتحدة موردًا موثوقًا ومسؤولاً للطاقة للأسواق العالمية لأكثر من 50 عامًا، وتعتقد أن الاستقرار في أسواق الطاقة أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي".

وأضاف البيان: "نحن نفضّل زيادة الإنتاج، وسنشجع أوبك على النظر في مستويات إنتاج أعلى".

يُذكر أن الاتفاق على زيادة الإنتاج أو خفضه يتم من خلال مجموعة أوبك+ التي تجتمع شهريًا لاتخاذ القرارات.

سهيل المزروعي
وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي
أوبك +

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