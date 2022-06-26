سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11513 نقطة

وكانت أسهم شركات المصافي، وجبسكو، ومتطورة، والأسماك، والعالمية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم دار الأركان، وتعليم ريت، والمواساة، والعقارية، وبدجت السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10% و6.20%.