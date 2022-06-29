سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11727 نقطة

وكانت أسهم شركات: الباحة، متطورة، وجبسكو، والعمران سداد القابضة الأكثر ارتفاعا. أما أسهم شركات: أمانة للتأمين، ودار الأركان، وتعليم ريت، والأهلي ريت 1، وجودي ريت السعودية الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين %10 و5.23%.