سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12756 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 101.66 نقطة ليقفل عند مستوى 12756.31 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 12.5 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 303 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 470 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 117 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: معادن، وأسمنت أم القرى، وأسمنت اليمامة، وكيان السعودية، وذيب؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الجزيرة ريت، وأنابيب، واتحاد الخليج الأهلية، وفيبكو، وأنعام القابضة؛ الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.64% و4.17%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، والتصنيع، والإنماء؛ الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وسابك، والراجحي، وكينا السعودية، ومعادن؛ الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 195.36 نقطة ليقفل عند مستوى 24767.02 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 255 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون و980 ألف سهم تقاسمتها 9830 صفقة.