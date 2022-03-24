مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12948 نقطة

وكانت أسهم شركات: دار المعدات، وأميانتيت، ورعاية، وسبكيم العالمية، وبترو رابغ؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: اتحاد الخليج الأهلية، واللجين، والتعاونية، والأبحاث والإعلام، ومجموعة تداول؛ الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.93% و3.26%.