سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 13149 نقطة

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية, والإنماء، والراجحي, ودار الأركان, والجزيرة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وأرامكو السعودية, والإنماء, وسابك للمغذيات الزراعية، وإس تي سي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.