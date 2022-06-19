سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11299.18 نقطة

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، و إس تي سي، والإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.