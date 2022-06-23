سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11310.67 نقاط

وكانت أسهم شركات الأسماك، وتهامة، والمتحدة للتأمين، وجبسكو، ودراية ريت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات رعاية، والدوائية، وإم آي سي، والتعاونية، وميدغلف للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و6.34%.