سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12235.91 نقطة

وكانت أسهم شركات الصادرات، وأسواق المزرعة، والمملكة، وسلامة، ودار الأركان الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بحر العرب، واتحاد الخليج الأهلية، والمراعي، وعلم، وبوبا العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و7.30%.