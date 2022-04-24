سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 13463.09 نقطة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 120 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 40 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات علم، والخريف، ونماء للكيماويات، والحمادي، وأميانتيت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سلامة، وسهل، وشاكر، وبترو رابغ، والعالمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.89% و9.96%.