سوق الأسهم اليوم.. أسهم 76 شركة تسجل ارتفاعًا في قيمتها

وكانت أسهم شركات طباعة وتغليف، الصقر للتأمين، الوطنية، أنعام القابضة، والصادرات؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: معادن، بترو رابغ، التأمين العربية، الرياض، والمنجم؛ الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.44% و4.68%.