سوق الأسهم اليوم.. 111 شركة سجلت ارتفاعًا و77 أغلقت على تراجع

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا 33.97 نقطة ليقفل عند مستوى 12527.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 254 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم الباحة، وأنابيب الشرق، والتأمين العربية، وتهامة، والاستثمار الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الراجحي، وسابتكو، ودار الأركان، وساب، والاتصالات السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.82% و3.28%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، والأهلي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والإنماء، وعلم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 394.68 نقطة ليقفل عند مستوى 25409.17 نقطة، وبتداولات تجاوزت قيمتها 120 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 5679 صفقة.