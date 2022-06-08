سوق الأسهم.. تداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال لـ141 مليون سهم

وكانت أسهم شركات: بترو رابغ، الشرقية للتنمية، بوبا العربية، أسيج، أمانة للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الصادرات، مجموعة تداول، نسيج، الاستثمار، وأنعام القابضة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.72% و4.75%.