"سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا.. 262 مليون سهم و480 ألف صفقة

وكانت أسهم شركات بترو رابغ، والواحة، ودله الصحية، وتنمية، والبحري الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سابك للمغذيات الزراعية، والكثيري، وسلامة، وأسمنت المدينة، والعالمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.47% و3.21%.