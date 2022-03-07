سوق الأسهم يغلق مرتفعًا.. 285 مليون سهم تقاسمتها 500 ألف صفقة

وكانت أسهم شركات أكوا باور، وسابك للمغذيات الزراعية، ومعادن، وباتك، وبتروكيم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الإعادة السعودية، وكيمانول، والإنماء، وبروج للتأمين، والمواساة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.24% و4.47%.