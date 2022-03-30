سوق الحبوب.. الأسعار تتهاوى على وقع انتعاش "أمل السلام" بين روسيا وأوكرانيا

تراجعت العقود الآجلة للقمح الأمريكي بـ4%؛ بينما هبطت الذرة بنحو 3%، يوم أمس الثلاثاء، متأثرة بآمال التوصل إلى تسوية بين الروس والأوكرانيين، إثر إجراء مباحثات في إسطنبول التركية.
وتراجعت أسعار الذرة والقمح؛ فيما أربك الصراع الذي اندلع في فبراير الماضي، صادرات الحبوب الكبيرة من منطقة البحر الأسود.
لكن التعاملات كانت متقلبة؛ حيث تأرجحت العقود القياسية للقمح في مايو بمجلس شيكاغو للتجارة في نطاق ضخم بلغ 96 سنتًا، من أعلى مستوى في الجلسة عند 10.68 دولارات تقريبًا للبوشل في التحركات المبكرة إلى 9.72 دولارات للبوشل.
ووفق "رويترز" انخفضت العقود الآجلة للقمح لشهر مايو في مجلس شيكاغو للتجارة نحو 42 سنتًا إلى حوالى 10.14 دولارات للبوشل عند التسوية.
في غضون ذلك، أنهت عقود الذرة لشهر مايو، التعاملات منخفضةً حوالى 22 سنتًا إلى 7.26 دولارات للبوشل، وتراجع فول الصويا حوالى 21 سنتًا إلى 16.43 دولارًا للبوشل.
وتشهد سوق القمح اضطرابات منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير، والبلدان من كبار مُصدّري القمح؛ في حين أن أوكرانيا أيضًا مورد عالمي رئيسي للذرة.
ووعدت روسيا بتقليص العمليات العسكرية حول العاصمة الأوكرانية كييف وفي شمال البلاد؛ بينما اقترحت كييف تبني وضع محايد، في خطوات لبناء الثقة كانت أولى بوادر التقدم نحو التفاوض من أجل السلام.