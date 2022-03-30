سوق الحبوب.. الأسعار تتهاوى على وقع انتعاش "أمل السلام" بين روسيا وأوكرانيا

لكن التعاملات كانت متقلبة؛ حيث تأرجحت العقود القياسية للقمح في مايو بمجلس شيكاغو للتجارة في نطاق ضخم بلغ 96 سنتًا، من أعلى مستوى في الجلسة عند 10.68 دولارات تقريبًا للبوشل في التحركات المبكرة إلى 9.72 دولارات للبوشل.