"سيتي جروب" تُحَذّر من انهيار أسعار النفط إلى هذا الرقم بنهاية العام

حذّرت مجموعة سيتي جروب الأمريكية، من أن النفط الخام قد ينهار إلى 65 دولارًا للبرميل بحلول نهاية هذا العام، وأن ينخفض إلى 45 دولارًا بنهاية عام 2023، إذا حدث ركود معوق للطلب.
وقال محللون من بينهم فرانشيسكو مارتوتشيا وإيد مورس في تقرير: إن تلك التوقعات تستند إلى عدم وجود أي تدخل من قِبَل منتجي "أوبك بلس"، وتراجع استثمارات النفط.
وبحسب "العربية نت"، جرى تداول خام برنت، في أحدث تداول بالقرب من 113 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لما ذكرته "بلومبرغ".
وارتفع النفط هذا العام بعد غزو أوكرانيا؛ فيما تحاول البنوك الآن رسم مسارها حتى عام 2023 مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة وتزايد مخاطر الركود.