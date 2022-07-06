"سيتي جروب" تُحَذّر من انهيار أسعار النفط إلى هذا الرقم بنهاية العام

حذّرت مجموعة سيتي جروب الأمريكية، من أن النفط الخام قد ينهار إلى 65 دولارًا للبرميل بحلول نهاية هذا العام، وأن ينخفض إلى 45 دولارًا بنهاية عام 2023، إذا حدث ركود معوق للطلب.