شح الإمداد ومعاقبة إيران يصعدان بأسعار النفط.. قراءة مستقبلية للمشهد

وزاد خام برنت 62 سنتًا، أي 0.5%، إلى 120.43 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 سنتًا، أي 0.6%، إلى 118.34 دولارًا، وانخفض كلاهما بأكثر من دولار واحد في وقت سابق من الجلسة.