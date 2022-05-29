شدَّد على أهمية استخدامه.. "كفاءة": تطبيق "تأكد" يعمل بنظامَيْن.. واختياراته متعددة

وعند اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع، يتوسطه خط، ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع (QR) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته. فإذا كان المنتج مسجلاً في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.