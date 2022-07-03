"شركة البحر الأحمر" تقود تحالفًا مشتركًا لتطوير منتجع على جزيرة "شورى"

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو أن الشراكة رسالة تبيِّن اهتمام المجتمع وقطاع الاستثمار بوجهة البحر الأحمر، والفرص السياحية متسعة الأفق في المملكة.. مبينًا أن وجهة البحر الأحمر تقدِّم العديد من الفرص التجارية الواعدة؛ وذلك بقدرتها على استغلال الأصول الاستراتيجية والرئيسية للمملكة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتنوُّعه على النحو الذي حددته رؤية المملكة 2030. مشيرًا إلى أن هذا التحالف المشترك يسلِّط الضوء على اهتمام القطاع الخاص، ورغبته بالمشاركة والاستثمار. كما تُجري شركة البحر الأحمر أيضًا نقاشات مماثلة مع مستثمرين عدة؛ لبحث فرص الاستثمار في أصول وجهة البحر الأحمر التجارية، التي تشمل الفنادق والمنتجعات ومرافق الاستجمام والتسوق والترفيه.