شركة البحر الأحمر تنتهي من المرحلة الأولى لنشر وحدات Enablon

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو أن العمل بدأ في ذروة الجائحة العالمية؛ لدمج العديد من المهام وضوابط التحكم؛ لتعزيز عمليات إعداد التقارير ورصد ومواءمة مختلف الوظائف صناعةً لأفضل ممارسات الصحة والسلامة، وإرساء معايير جديدة على مستوى القطاع، حيث تجاوزت أعداد القوى العاملة في الموقع حدود 16 ألفًا من موظفي شركة البحر الأحمر للتطوير ومقاوليها.