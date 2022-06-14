شركة البحر الأحمر للتطوير تقدّم استراتيجية شاملة للرعاية الصحية في وجهتها

وأردف "باغانو": "ولما تتمتع به شركة "I.C.M.E" من سنوات من الخبرة الإقليمية في مشاريع تخطيط الرعاية الصحية؛ سعدنا للغاية بالحصول على كل المهارات والمعرفة العالمية التي ستعزز بدورها عمليات الإدارة الصحية الرقمية الشاملة والمتطورة، مما سيثري تجربة جميع زوار وجهتنا المستدامة ضمن هذا التطور المذهل والمبتكر".